Schrijver Jean-Claude Van Rijckeghem wint met "IJzerkop" Thea Beckmanprijs voor beste historische jeugdboek

"IJzerkop" gaat over Stans, een 18-jarig meisje uit Gent dat de wereld wil zien, maar van haar vader moet trouwen met een rijke geldschieter. Ze loopt weg en belandt in het leger van Napoleon in Parijs. Zij moet daar verborgen zien te houden dat ze een vrouw is, terwijl haar broer haar probeert terug te vinden om haar naar haar man terug te brengen.



De jury van de Thea Beckmanprijs noemt "IJzerkop" het boek "de eerste onder zijns gelijken" in de competitie. Het boek slaagt er volgens de jury in "jongeren mee te nemen naar vroeger, waar het nog normaal was dat andere mensen beslissingen namen over jouw leven als meisje/vrouw." Ook de kinderjury kozen "IJzerkop" als winnaar voor de Jonge Beckmanprijs.