"This is the end..." Muntpunt verkoopt volledige cd-collectie van 25.000 schijfjes 

De cd, geboren als "compact disc" in 1979, werd razend populair in het begin van de jaren '80. Het Nederlandse Philips was de absolute pionier, maar de Japanners van Sony volgden zeer snel en vonden ook snel de markt. Die bedrijven proudceerden de schijfjes, maar waren ook de reuzen op de markt van de cd-spelers, de hardware zeg maar. Hitachi, ook Japans, was een tijdlang de derde musketier.

Het succes van de cd inspireerde ook om andere digitale toepassingen te lanceren. Bijvoorbeeld de cd-rom ('read-only memory'), een zelfde schijfje waarop data werden geplaatst, ideaal voor gebruik bij een 'personal computer'. Eind jaren '80 kwam de cd-r ('recordable') op de markt, waarop je zelf klank kon opnemen, wat (al dan niet) legaal kopiëren deed exploderen.

Later kwamen ook de cd-video eraan en natuurlijk de dvd (die intussen ook op sterven na dood lijkt). De cd was ontegensprekelijk dé doorbraak van digitaal beeld en geluid, wat nu alledaags en gewoon is, maar 40 jaar geleden revolutionair was.

Nog twee weetjes: de eerste cd die door Philips werd geproduceerd was een verzamelabum van Abba, de groep die -o ironie- nu weer boven water komt. En dat gaatje in de cd? Niet toevallig: het is exact even groot als een 'dubbeltje', een oude Nederlandse munt, die 1/10e van een gulden waard was. Maar ook dat is al lang vervlogen tijd.