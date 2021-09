Vulkaanuitbarsting op toeristisch eiland La Palma, noodplan ligt klaar

In het Cumbre Viejagebied, in het zuidoosten van La Palma, was er na de uitbarsting van de vulkaan een enorme rookpluim te zien. Kort voor de uitbarsting hadden de autoriteiten enkele tientallen mensen, die minder mobiel waren, uit de dorpen rond de vulkaan geëvacueerd. Er werden ook enkele boerderijdieren in veiligheid gebracht.



"Het leger werd ingezet om te helpen bij deze evacuatie", gaf het ministerie van Defensie mee. "De verwachting is dat er nog meer inwoners uit omliggende regio zullen geëvacueerd worden."