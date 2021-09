Waarom is Frankrijk zo boos op grootmachten Australië, Amerika en het Verenigd Koninkrijk? De "duikbootruzie" uitgelegd

Vanuit Frans perspectief, zeker. Ten eerste is er het menselijk verraad. De Fransen zijn bewust buitenspel gezet. De teruggeroepen Franse ambassadeur zei voor zijn vertrek uit Canberra "ik lees in de Australische pers dat er al anderhalf jaar in het grootste geheim is onderhandeld. Wij zijn bewust in het donker gelaten." Ook toen de Franse president Macron het met de Australische premier Morrisson expliciet had over de situatie in de Indo-Pacific is er niets gezegd over de nieuwe plannen. Het gaat dus over een vertrouwensbreuk, ook tussen mensen. Want praten echte partners niet met elkaar?