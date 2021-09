Tussen verdriet en opluchting: de diagnose jongdementie hield Ronny (56) en Els bij elkaar

Tegelijkertijd was de diagnose ook een opluchting. "Anders waren we gewoon niet meer samengeweest", zegt partner Els Lyphout. Hun relatie stond onder druk door het veranderde gedrag van Ronny. Pas na de diagnose begrepen ze beiden wat er aan de hand was: "Hele fase van karakterverandering voordien die niet gekend is. Nu is hij vaak kort, soms agressief, terwijl hij vroeger altijd een heel sociaal persoon was."