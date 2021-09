25 jaar Spice Girls, wat heeft hun "girl power" ons geleerd? "Wijze lessen die een hele generatie opgevoed hebben"

Een van de fans is Katrin Swartenbroux, journalist bij De Morgen en volger van populaire cultuur volgt. "Ik was 10 jaar toen "Spice" uitkwam", vertelde ze in "Classic Stories" op Radio 1. De boodschap anyone can be a Spice Girl sprak zowel mij als mijn broer aan. Hij was Sporty Spice, ik was Ginger Spice." Girl power werd met Spice Girls helemaal een ding, maar de term bestond al langer. "Kathleen Hanna van de band Bikini Kill heeft die eigenlijk bedacht, voor de fans van punk en riot girl in de vroege jaren 90. Maar het bleef heel "underground" en had ook een agressief kantje."