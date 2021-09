Amerika heropent "begin november" grenzen voor gevaccineerde internationale reizigers

Het is nog niet duidelijk welke vaccins door de Verenigde Staten erkend zullen worden om reizigers binnen te laten. Amerika-correspondent Björn Soenens vraagt zich in "De wereld vandaag" op Radio 1 af hoe het zit met mensen die het AstraZenecavaccin gekregen hebben. Dat vaccin werd nog niet goedgekeurd door de "Food and Drug Administration", het agentschap dat de kwaliteit van het voedsel en de medicijnen in Amerika controleert.