Partijen staan niet bepaald op één lijn in het "Rijk van de Vrijheid"

Het is ons beloofd geweest: het “Rijk van de Vrijheid”, wanneer de vaccinatiegraad voldoende hoog zou zijn. Officieel zouden we in dat Rijk moeten beland zijn, maar we leven toch nog altijd met een aantal beperkingen en verplichtingen. En intussen is de “ploeg van 11 miljoen” ook al opgedeeld: zo blijft de mondmaskerplicht bestaan in Brussel en wellicht ook in Wallonië, dankzij het systeem van een “federale sokkel”. Een systeem dat de gewesten voor het eerst de mogelijkheid biedt om eigen beleid toe te passen.