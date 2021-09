Bedrijf uit Kontich heeft nog miljoenen mondmaskers in stock: "We verkopen er nu al minder"

Dat is slecht nieuws voor bedrijven die volop hebben ingezet op het produceren en verdelen van die mondmaskers. BruMed uit Kontich is zo'n bedrijf. "Bij het begin van de coronacrisis hebben wij een productiefaciliteit opgestart. De bedoeling was om per jaar 100 miljoen mondmaskers te produceren voor de overheid en de zorginstellingen in België. Zo hebben we natuurlijk een hele grote voorraad kunnen aanleggen", vertelt Cnudde.