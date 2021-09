België trekt 8 miljoen euro extra uit voor Syrische vluchtelingen in het Midden-Oosten

"Syrië en de regio blijven een prioriteit voor mijn beleid rond humanitaire hulp. Zolang er geen politieke oplossing is, is humanitaire hulp een must. Op basis van de noden in het land, lanceer ik een pakket van 8 miljoen euro aan humanitaire projecten die zullen worden uitgevoerd door humanitaire organisaties in heel Syrië", zegt Kitir. 2,5 miljoen hiervan gaat naar hulp in het noordoosten van Syrië. In dat deel van het land was het de afgelopen jaren erg moeilijk om hulpgoederen te leveren, waardoor de nood er extra hoog is.