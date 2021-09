Bestuurder (26) levensgevaarlijk gewond na zwaar ongeval in Oedelem

De twintiger kwam even na 2.45 uur uit de richting van Maldegem, toen hij de controle over zijn stuur verloor. Hij raakte met zijn wagen van de weg af en botste tegen een boom. De klap was enorm. De totaal verhakkelde auto werd weggeslingerd en kwam pas een honderdtal meter verder tot stilstand. De jonge bestuurder zat gekneld in het wrak en moest door de brandweer bevrijd worden. Het slachtoffer werd volgens de politie in zeer kritieke toestand naar het ziekenhuis overgebracht.

Omdat er geen getuigen waren van het ongeval, besliste het parket om een verkeersdeskundige aan te stellen. De Hoogstraat werd in beide richtingen afgesloten voor het verkeer in afwachting van het onderzoek.