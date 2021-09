Bijna 400 leerlingen en leerkrachten geëvacueerd uit school Sint-Niklaas na vondst explosief uit WO II 

Uit voorzorg is ook de Heilig Hartschool in de buurt volledig geëvacueerd. "De kleutertjes hebben we eerst weggebracht omdat ze meer tijd nodig hebben, daarna volgden de leerlingen van de lagere school. Alles is vlot verlopen. De ouders konden hun kinderen in alle veiligheid oppikken aan de kerk", vertelt Herbert Wuytack, preventieadviseur van de school. In totaal werden 380 mensen zo in veiligheid gebracht.

De federale overheidsdienst gaat de bom vanavond weghalen. De kinderen van de school kunnen morgenochtend normaal gezien weer naar school gaan.