Bloemisten hebben de handen vol door uitgestelde feesten

“Normaal is het nu echt rustig en doen we wat opkuis- en inhaalwerk en voorbereiding voor Kerst en Allerheiligen”, vertelt Mieke Verhoest van bloemenwinkel De Zonnebloem in Gullegem. De opkuis zal nog even moeten wachten, want in tegenstelling tot andere jaren is het nu bijzonder druk. “Ik denk dat we nu toch 20% meer omzet draaien”.