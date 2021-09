Burgemeester wil toegangsverbod voor vechtersbazen op fuiven in Glabbeek

Burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij) van Glabbeek heeft de politie gevraagd een grondig onderzoek te voeren om de vier vechtersbazen een toegangsverbod te kunnen geven voor alle fuiven op het grondgebied van Glabbeek. "Het gaat dus niet over fuivende jongeren die eens betrokken raken in een discussie, of eens te dronken zijn, maar we gaan wel vechtersbazen die meermaals voor hun plezier geweld uitlokken of andere feiten plegen die niet door de beugel kunnen op fuiven in Glabbeek een toegangsverbod opleggen. Vergelijk het dus met een stadionverbod voor hooligans, maar dan op fuiven", aldus Reekmans.