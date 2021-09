Grote verkeersdrukte in Hasselt bij start academiejaar

Net zoals de vorige jaren is het de combinatie van de kermis in Hasselt en de vele nieuwe studenten op zoek naar een parkeerplek die de drukte veroorzaakt. De kermis staat voor een stuk op de Boudewijnlaan, en dat is een van de toegangswegen naar de hogescholen en parkings. Maar die weg is deze week dus afgesloten.

De hogeschool PXL werkt de eerste week met parkeerwachters. Die helpen studenten om de vele parkings op wandelafstand te leren kennen. Maar dat kan toch niet voorkomen dat de ochtendspits weer heel moeizaam verliep. Volgens Marijke Maes van de PXL maken nieuwe studenten elk jaar opnieuw dezelfde inschattingsfout: "Ook al zijn er parkings in de buurt, op loopafstand, toch komen veel studenten toch nog eens kijken aan het parkeerterrein vlakbij het gebouw. Maar er zijn voldoende parkeerplaatsen, allemaal binnen de 500 meter van de campus, en die bleken nog heel wat parkeerplaatsen vrij te hebben."