"Ze willen eigenlijk de wereldbevolking verminderen", zegt Yassin over wat volgens hem de bedoeling is achter de vaccinatiecampagne en de "plandemie". Dat begrip verwijst naar de complottheorie dat de hele coronapandemie op voorhand zou "gepland" zijn. Al in de vroegste maanden van de coronacrisis kwam dat idee bovendrijven, het prominentst in de antivax-documentaire "Plandemic" die in mei 2020 viraal ging op sociale media.

Maar wat is het veronderstelde verband tussen vaccins enerzijds en overbevolking en "het verminderen van de wereldbevolking" anderzijds? Dat verhaal is gebaseerd op verschillende citaten van Bill Gates die uit hun context zijn gehaald. De Gates Foundation investeert al jaren miljoenen in vaccinatieprogramma's, vooral voor kinderen in de Derde Wereld. Het is de overtuiging van Gates dat een lagere kindersterfte - waar vaccinatie tegen dodelijke kinderziekten toe bijdraagt - ertoe zal leiden dat gezinnen op lange termijn minder kinderen krijgen. Op die manier zou ook de bevolkingsgroei kleiner worden, een scenario dat volgens Gates beter is om heel wat andere problemen zoals ondervoeding en klimaatopwarming aan te pakken.