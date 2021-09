Snel een citytrip naar Londen? Vanaf 1 oktober heb je een internationaal paspoort nodig, en dat brengt kosten mee

Nieuwe fase van de brexit

Nu het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie gestapt is, kun je er niet meer zomaar binnen met een Belgische identiteitskaart. Je hebt daarvoor vanaf 1 oktober een internationaal paspoort nodig.

Zo’n paspoort moet je aanvragen bij je gemeente. De prijs varieert van gemeente tot gemeente. Volwassenen betalen tussen de 65 en 80 euro, minderjarigen ongeveer de helft.

Op tijd aanvragen

Je krijgt een internationaal paspoort niet meteen mee. Hou rekening met een wachttijd van zo’n 5 dagen, als er tenminste niet erg veel aanvragen zijn. Bij een piek moet je rekening houden met langere wachttijden. Vraag je paspoort dus zeker op tijd aan.



Heb je nog een internationaal paspoort van je vorige reis buiten Europa, dan kun je daarmee perfect naar het Verenigd Koninkrijk reizen. Let uiteraard wel op de vervaldatum, want een internationaal paspoort is maar beperkt geldig.



Wel een meevaller: in sommige landen moet een paspoort nog 6 maanden geldig zijn, na vertrek uit dat land. Maar voor het Verenigd Koninkrijk is dat niet het geval.

Goodbye London

De maatregel zal gevolgen hebben voor het toerisme. Zo schrapt het Sint-Niklaasinstituut in Anderlecht hun Londenreis. “Een internationaal paspoort aanvragen voor alle leerlingen, dat leidt tot veel administratieve rompslomp. En vooral: het betekent extra kosten. Een schoolreis naar Londen wordt gewoon te duur, we gaan voortaan naar Berlijn”, zegt leerkracht Annelies Vande Weyer.

Met de auto

Reis je met je auto naar het Verenigd Koninkrijk? Dan heb je geluk: je hoeft als bestuurder geen internationaal rijbewijs aan te vragen. “Puur juridisch is daar geen nood aan”, zegt Thomas Despiegelaere van de FOD Mobiliteit. “Al is een internationaal rijbewijs wel handig, omdat het opgesteld is in het Engels. Maar het is dus zeker niet verplicht.”

Als je auto voorheen verzekerd was in het Verenigd Koninkrijk, dan blijft die dekking normaal gezien gelden. Je doet er wel goed aan om voor de zekerheid te checken of het Verenigd Koninkrijk niet doorkruist staat op het document. Neem de groene kaart ook mee op reis.

