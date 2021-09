Expert over uithaal premier De Croo naar niet-gevaccineerden: "Dingen op scherp gesteld, maar niet gestigmatiseerd"

Volgens Busch toont dit aan dat het probleem erg prangend is. "Je moet er heel omzichtig mee omgaan. Je gaat met heel goede bedoelingen een heel complexe zaak op scherp stellen. Je doet dat via een politieke polarisatie, want het thema staat centraal. Hoe komt de zorg onder druk te staan, hoe moeten we de solidariteit binnen het vaccinatiebeleid maximaliseren. Dat is de politieke inhoud."



"Als je toxisch polariseert en niet-gevaccineerden stigmatiseert en dehumaniseert, dan glijd je af. Ik heb de premier niet horen stigmatiseren. Hij heeft geen ontmenselijkende labels gegeven aan de mensen die zich niet hebben laten vaccineren of kwaadaardige of idiote labels. Dan ga je als het ware de waarde van de mens of de groep waarover het gaat naar beneden trekken. Dat heb ik hem niet horen zeggen. Hij heeft wel op scherp gesteld dat er een probleem is met onze samenleving en het probleem doet zich voor met twee groepen mensen", aldus Busch.