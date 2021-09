De Cumbre Vieja, de vulkaan die zo direct dan toch geen megatsunami zal veroorzaken

In de historische periode zijn er uitbarstingen geweest in 1470, 1585, 1646, 1677, 1712, 1949, 1971 en nu dus.

De Cumbre Vieja ligt zo'n 2 kilometer boven zeeniveau en 6 kilometer boven de zeebodem. Het is de snelst groeiende vulkaan in de Canarische eilandengroep, wat een risico vormt voor instabiliteit en aardverschuivingen.

In 1999 publiceerde de Britse geoloog Simon Day met een aantal collega's een studie waarin gesteld werd dat de Cumbre Vieja in de eerste stadia van een breuk verkeerde. In 2001 en 2005 publiceerde hij samen met de Amerikaan Steven Ward nog twee studies waarin ze de hypothese verdedigen dat bij een toekomstige uitbarsting de westelijke helft van de Cumbre Vieja, goed voor 500 kubieke kilometer of zo'n 1,5 biljoen ton, in een catastrofale aardverschuiving in de Atlantische Oceaan zal belanden.

Dat zal een zogenoemde megatsunami veroorzaken, volgens computermodellen aanvankelijk een golf van meer dan 600 meter hoog, die met een snelheid van meer dan 700 kilometer per uur over de oceaan zou razen, zowat de snelheid van een straalvliegtuig.

De drie westelijke Canarische eilanden zouden na enkele minuten getroffen worden door gigantische golven en de tsunami-golven zouden vervolgens in zowat een uur de Afrikaanse kust overspoelen, de zuidkust van de Britse eilanden in zowat 3,5 uur bereiken en vervolgens Zuid-Amerika en New Foundland.

Na minstens zes uur zou de tsunami, die inmiddels gekrompen zou zijn tot een reeks opeenvolgende golven van 30 tot 60 meter hoog, de oostkust van Noord-Amerika bereiken. Volgens het model van Day en Ward zou het water daar nog tot 25 kilometer in het binnenland kunnen doordringen, wat zou betekenen dat steden langs de hele oostkust, onder meer Boston, New York en Miami, ernstige schade zouden oplopen of zelfs verwoest zouden worden.

De BBC speelde in op de studie en zond in oktober 2000 een programma uit in de reeks 'Horizon' dat 'Mega-tsunami: Wave of Destruction' heette. Daarin werd gesteld dat de verschuiving van de wetselijke flank van de Cumbre Vieja in de toekomst een megatsunami zou kunnen veroorzaken.

In 2013 werd dat gevolgd door een tweede programma, 'Could we survive a Mega-Tsunami?' dat opgevat was als een 'breaking news' reportage over de verschuiving van de flank en de tsunami, met een golf die aanvankelijk 1.000 meter hoog was. In het programma, dat vol zat met prachtige grafieken en met computers gesimuleerde beelden van de 'ramp, zegt een wetenschapper dat het "om een waar verhaal gaat, alleen is het nog niet gebeurd".