De Warmste Week strijkt neer in Mechelen: projecten welkom over thema "Kunnen zijn wie je bent"

"Kunnen zijn wie je bent, ongeacht hoe je je voelt in je hoofd of je lijf, hoe je eruit ziet, op wie je verliefd wordt, in welk gezin of context je bent opgevoed," dat is het streefdoel, zegt projectleider Floris Nieuwdorp. "Helaas is dat niet voor iedereen evident. Daar willen we aandacht voor vragen en ook concrete verandering in brengen. De Warmste Week heeft een dubbele ambitie: het thema op de kaart zetten maar ook geld inzamelen voor projecten die het verschil maken voor mensen om te kunnen zijn wie we zijn. Daarvoor hebben we een fonds opgericht bij de Koning Boudewijnstichting en kunnen organisaties projecten indienen. Mensen kunnen dan geld geven om die projecten volgend jaar te realiseren.