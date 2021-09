"Duikbootrel" gaat verder: Frankrijk richt zijn pijlen nu op het Verenigd Koninkrijk en schrapt defensieoverleg

Aanvankelijk richtte Frankrijk zijn pijlen vooral op Australië en de VS. Minister van Buitenlandse Zaken Le Drian had het over een "mes in de rug" en zei dat Australië had gelogen. President Macron riep het voorbije weekend zijn ambassadeurs terug uit Washington en Canberra. Hij vond het niet nodig om ook de ambassadeur uit Londen terug te halen. Minister Le Drian zei in een Tv-interview: "Het is de moeite niet waard. We kennen het permanente Britse opportunisme. De Britten trouwens zijn toch maar het vijfde wiel aan de wagen."