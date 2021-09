Zij willen na 16 jaar het roer overnemen van Angela Merkel: wie van deze drie wordt de nieuwe Duitse bondskanselier? 

Armin Laschet (60) van de christendemocratische partij CDU is een oudgediende van de Duitse politiek. In 1979 werd hij lid van de CDU en 10 jaar later, in 1989, begon zijn politieke carrière in de gemeentepolitiek van zijn geboortestad Aken. Laschet was nadien een tijd Europarlementariër en in 2005 kwam hij in de deelstaatpolitiek van Noordrijn-Westfalen terecht. Eerst was hij minister van Kinderen, Familie, Integratie en Vluchtelingen. In 2017 won hij onverwacht na een inhaalrace de deelstaatverkiezingen en werd minister-president. Zijn reputatie van onderschat politicus die altijd terugkeert is toen gevestigd.