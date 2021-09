Eeklo en Evergem betalen mee voor nachtopvang daklozen in Gent: “Niet elke gemeente kan apart opvang organiseren”

Gent organiseert dat plan samen met het CAW, maar Coddens vraagt de Vlaamse of de federale overheid om de daklozenopvang beter te organiseren. “Het kan niet dat grote centrumsteden de lasten alleen moeten dragen.” Enkel in Gent en Aalst is er op dit moment nachtopvang voorzien voor daklozen. Ook in Aalst zijn er afspraken met omliggende gemeenten. In de Vlaamse Ardennen is er een samenwerkingsverband tussen enkele gemeenten voor acute noodgevallen. “Dit moet door een hogere overheid geregeld worden, maar we kijken niet weg en komen voorlopig met deze tijdelijke oplossing zodat mensen niet in de koud blijven staan.”