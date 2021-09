"The Crown" en "Ted Lasso" grote winnaars bij Emmy Awards, Kate Winslet beste actrice in een miniserie

De prijs voor de beste miniserie was weggelegd voor "The queen's gambit". De Netflix-productie vertelt het verhaal van een schaakwonder. Netflix kaapte in totaal 44 Emmy Awards weg en evenaart daarmee het record van CBS in 1974.

Actrice Kate Winslet won de prijs voor beste actrice in een miniserie, voor haar rol van politiedetective in "Mare of Easttown". Ze eerde bedenker Brad Ingelsby: "Je hebt een vrouw van middelbare leeftijd gecreëerd, een onvolmaakte moeder en je gaf ons allemaal bevestiging."