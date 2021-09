Aantal koala's in Australië is "alarmerend" gedaald: "Veel meer aan de hand dan bosbranden alleen"

"Maar dat is zeker niet de enige reden", zegt Tabart. "Door de droogte en hittegolven vinden ze steeds moeilijker water en raken ze uitgedroogd. Ik heb landschappen gezien die er uitzien zoals op de maan, met overal stervende of dode bomen."

Ook het verlies aan habitat is een groot probleem: "We hebben grote ontwikkelingsprojecten gehad in New South Wales en delen van Queensland, voor de landbouw, mijnbouw en het bouwen van huizen. We weten intussen dat het verhuizen van koala's niet werkt. Als ze hun thuis kwijt zijn, sterven ze."