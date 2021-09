Chinese vastgoedgigant maakt beleggers wereldwijd nerveus

De voorbije jaren is Evergrande te explosief gegroeid met te veel schulden en te weinig eigen vermogen. Maar het recente beleid van de Peking brengt het vastgoedbedrijf extra in de problemen. Eind vorig jaar kwam de Chinese overheid met het "drie rode lijnen"-beleid. "Dat houdt in dat de overheid de vastgoedsector verplicht om gezond te zijn en te denken aan de consument", zegt Tom Simonts, financieel econoom bij KBC. "Vastgoedontwikkelaars moeten eerst hun schulden afbouwen voordat ze nieuwe leningen bij de banken kunnen aangaan. Met dat nieuwe beleid wil de Chinese overheid de stijging van de huizenprijzen onder controle krijgen en huizen van betere kwaliteit laten bouwen." Wat Evergrande ook niet helpt, is dat Chinese vastgoedmarkt wat vertraagt, waardoor er minder vraag is naar nieuwe appartementen.