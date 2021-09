Laatste coronamaatregelen op Vlaamse woningmarkt geschrapt 

De versoepelingen zijn volgens Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele (N-VA) mogelijk omdat de epidemiologische situatie goed is in Vlaanderen. "Alle cijfers evolueren gunstig en de Vlaamse vaccinatiegraad zit bij de top van Europa." Diependaele bouwt nog een klein beetje voorzichtigheid in. Zo dringt hij aan op gezond verstand in contacten en op een regelmatige handhygiëne.