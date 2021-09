Gehoorspecialist UZA over oorsuizen The Starlings: "Schade niet altijd vermijdbaar, maar draag wel gehoorbescherming"

Toch pleit de arts nog voor voldoende gehoorbescherming. "Zeker nu de festivals weer op gang komen." Het ongeval met The Starlings lag dan wel aan een technische fout in hun oortjes, maar er zijn nog steeds mensen die door een gebrek aan gehoorbescherming last krijgen van oorsuizen. "Want soms is de gehoorschade te groot en kan de tinnitus blijvend zijn. Het is niet altijd vermijdbaar en je hebt het niet altijd zelf onder controle, maar draag het best gehoorbescherming op maat als je naar festivals of concerten gaat", zegt Gilles.