Leuvense handelaars reageren gemengd op WK wielrennen: "Slechts één zaak moet verplicht sluiten"

Vanaf donderdag 23 tot en met zondag 26 september gaat de binnenstad van Leuven grotendeels op slot voor het autoverkeer. De stad houdt de straten vrij voor het WK wielrennen en de vele bezoekers die komen kijken. Dat heeft ook een grote impact op de handelaars in de stad. Dat vertelt Tine Vandeweerd van handelsvereniging Liefst Leuven: "We zijn heel blij dat er na corona zo'n groot evenement als het WK kan plaatsvinden en dat we honderdduizenden mensen mogen ontvangen. Al brengt dat ook wat onzekerheid met zich mee over de bereikbaarheid van sommige van onze handelaars en horeca-uitbaters. We proberen hen daarom zo goed mogelijk te informeren."