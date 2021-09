Na 30 jaar opnieuw internationale autoraces op Glosso Circuit in Arendonk: "We gaan er een feest van maken" 

De burgemeester van Arendonk, Kristof Hendrickx (N-VA), is blij dat het racecircuit weer volledig mag gebruikt worden. "Er is een groot draagvlak voor autocross onze gemeente. We hebben hier veel autoliefhebbers. In het verleden hebben we al gepolst bij een aantal bekende Vlamingen die met autocross bezig zijn of ze het circuit willen komen inrijden. Bij deze doe ik ook nog eens een oproep: wie geïnteresseerd is, laat iets weten! We gaan er sowieso een feest van maken. Dit moet een nieuwe start worden."