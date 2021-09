We rushen weer van hier naar daar: is ons leven dan niet veranderd na corona? Ontwikkelingspsycholoog wikt en weegt

Nu het schooljaar is begonnen en de lockdown tot het verleden behoort, groeien de files op onze wegen weer aan. De drukte die we in pre-coronatijden ervaarden, lijkt plots teruggekeerd. Niet alleen op de wegen, maar ook in onze agenda en in ons hoofd. Maar is dat ook zo? Of heeft corona ons leven toch veranderd? De Nederlandse ontwikkelingspsycholoog Bertus Jeronimus is van dat laatste overtuigd.