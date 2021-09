Jongste PXL-student (15) begint aan zijn tweede jaar informatica: "Eerste jaar was eigenlijk gemakkelijker dan gedacht"

Vanwege zijn autisme volgde Iren als kind thuisonderwijs. Zijn mama was zijn leerkracht. Op zijn twaalfde had hij een diploma middelbaar onderwijs BSO op zak. Daarna studeerde hij zelf twee jaar thuis en begon ook met programmeren op computer.

In hun zoektocht naar studiemogelijkheden kwamen Iren en zijn ouders vorig jaar bij de opleiding toegepaste informatica op de PXL terecht. "Mijn eerste jaar viel erg goed mee. Ik vond het programmeren heel leuk" , laat Iren weten. "Met het vak "Communication skills" liep ik echter een beetje achter, maar dat was al bij al ook nog wel doen.” Iren slaagde met glans. "Het was eigenlijk makkelijker dan gedacht, dus verhogen we nu het aantal studiepunten voor het tweede jaar.”



Niet alleen voor Iren, ook voor de docenten was het een beetje een zoektocht. "Het is de eerste keer dat we zo'n jonge student in de opleiding hebben. Hij behaalde alvast enkele mooie resultaten en samen met de lectoren en studentenondersteuners proberen we hem zo goed mogelijk te begeleiden", zegt Tristan Fransen, departementshoofd PXL-Digital.

Of hij de volgende Elon Musk of Bill Gates wordt ? "Op het vlak van IT heb ik eigenlijk geen groot voorbeeld", antwoordt Iren, "Ik vind het gewoon leuk. Later wil ik graag iemand worden die vooral vriendelijk is en met computers werkt."