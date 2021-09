Vulkaanuitbarsting op La Palma: "Het geluid van 20 gevechtsvliegtuigen die vertrekken", zeker 5.000 mensen geëvacueerd

De laatste vulkaanuitbarsting op het eiland dateert van meer dan 50 jaar geleden, dat was in oktober 1971. Bewoners en toeristen in dorpen in de buurt van de vulkaan zijn overgebracht naar tijdelijke onderkomens. Ze kunnen terecht bij vrienden en familie, of logeren in een plaatselijke kazerne.



Verschillende huizen zijn getroffen door lavastromen en snelwegen zijn afgesloten of raken geblokkeerd. President Angel Victor Torres verzekert dat er voorlopig géén slachtoffers zijn gevallen.