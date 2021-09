Leuvense politie is klaar voor WK Wielrennen: "Zelfs plannen voor alternatief parcours in geval van brand of andere ramp"

Eén van de meest opvallende hoofdstukken in het draaiboek voor 26 september gaat over een alternatief parcours in geval van een brand of een andere ramp. "We zijn er op voorbereid om daar het publiek snel weg te begeleiden. We kunnen in het ergste geval zelfs heel snel het parcours van de wedstrijd wijzigen. Er liggen daarvoor een tiental scenario's klaar, die we heel snel kunnen uitvoeren."