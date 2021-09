Doorbraak in zoektocht naar vermist koppel in Verenigde Staten? Politie vindt lichaam van jonge vrouw

Op 11 september gaf de familie van Gabby haar op als vermist omdat ze al twee weken geleden niks meer van haar gehoord hadden. De politie stelde vast dat Brian al op 1 september was teruggekeerd naar hun huis in North Port, dat het koppel deelde met de ouders van Brian. Hij en zijn familie wilden de politie echter niet te woord staan over de verdwijning van Gabby. Vrijdagavond nam Brians familie voor het eerst zelf contact op met de speurders, omdat ze hem naar eigen zeggen sinds 14 september niet meer gezien hadden.

De laatste keer dat Gabby's familie met haar sprak, was op 24 augustus. De jonge vrouw vertelde toen aan haar moeder dat ze onderweg waren naar het nationaal park Grand Teton in de noordwestelijke staat Wyoming. Ook daar voerde de politie dus onderzoek. De speurders hebben nu laten weten dat er in het nationaal park een lichaam van een jonge vrouw gevonden is dat voldoet aan de beschrijving van Gabby Petito.

100 procent zekerheid is er nog niet. "Er zijn overeenkomsten gevonden, maar de medische en juridische identificatie moet nog formeel gebeuren", zei speurder Charles Jones van de federale politiedienst FBI, die ook bij het onderzoek betrokken is. "Haar familie is wel op de hoogte gebracht. Het is een ongelofelijk moeilijke tijd voor haar familie en vrienden."

Het lichaam zou zijn teruggevonden in aan afgelegen gebied van het Bridger-Teton National Forest, in de buurt van een kampeerzone die de speurders aangeduid hadden als zoekgebied. Over de omstandigheden waarin het lichaam teruggevonden is, is niets bekend. Ook over de doodsoorzaak is nog niets gezegd.