Man die overleden vriendin wilde laten opdraaien voor ongeval in Drongen naar politierechtbank doorverwezen

Die bewuste dag waren de man en zijn 25-jarige vriendin 's morgensvroeg op de baan. Rond 5 uur ging het echter mis in de Noordhoutstraat in Drongen. De man verloor de controle over het stuur van zijn wagen, botste er vol tegen enkele bomen en een verlichtingspaal en belandde in de gracht. De jonge vrouw werd uit de wagen geslingerd en overleed ter plaatse.