Mathieu uit Dikkebus bezoekt grotten van Postojna en wordt nationaal nieuws in Slovenië als 40.000.001e bezoeker

Mathieu Deramoudt zal zijn bezoek aan de grotten van Postojna in Slovenië niet snel vergeten, ook al was het maar een ingeving van het laatste moment om er langs te gaan. "Ik had er net een trip op zitten in Kroatië", zegt hij, "en zou op de terugweg langs Slovenië gaan. Dus ik deed wat opzoekingswerk om te zien wat ik daar nog zou kunnen bezoeken. De grotten van Postojna leken mij wel wat. Het is het langste grottenstelsel van Slovenië met de op 1 na grootste druipsteengrot ter wereld. Er leeft ook een heel bijzonder diertje: de olm, een salamander die op weinig andere plaatsen voorkomt en ook wel babydraak genoemd wordt omdat hij zo'n vreemd uiterlijk heeft."