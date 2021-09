Meer vacatures én meer waardering: horeca-opleidingen weer populair door corona

Er zijn in Vlaanderen 32 secundaire scholen met een studieaanbod horeca. Vorig schooljaar (2020-2021) waren de inschrijvingsaantallen al met 6 procent gestegen, nu is dat 8 tot 15 procent in de scholen die door Horeca Forma werden bevraagd. Het zijn de eerste stijgingen in jaren.

Corona heeft een belangrijke rol gespeeld in die kentering. Tijdens een groot deel van de de crisis bleven restaurants en cafés noodgedwongen dicht en zat het personeel thuis. Velen van hen hielden de horeca daarna voor bekeken.

Dat betekent dat er werk is in de horeca en dat heeft allicht bij veel beginnende studenten (en hun ouders) een rol gespeeld, zegt Horeca Forma. Tegelijk, zegt de vormingsorganisatie, zijn er sinds begin 2020 ruim 1500 werkgevers bijgekomen in de horeca en ook zij moeten aanwerven.