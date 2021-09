Studenten aan UCLL starten nieuw  academiejaar in de botsauto's

In Diepenbeek heeft de UCLL een stukje kermis op de campus binnengehaald om het academiejaar goed in te zetten. Geen oliebollen of frieten op deze kermis, maar wel botsauto's om het vakantiegevoel te verlengen en tevens om het jaar goed af te trappen. Er staan ook picknicktafels en een tap waar voortdurend pintjes getapt worden.

Na ruim anderhalf jaar corona hopen de studenten op een gewoon jaar. "We hebben totnogtoe nog maar een half jaar op de campus les gehad, hopelijk nu een gans jaar", horen we. En een andere student voegt meteen toe: "Het is voor het eerst in lange tijd dat we weer buiten kunnen zitten aan de campus. Dat doet deugd. Weer wat sociaal contact en mensen terugzien. Het leeft weer wat en dat is fijn. Eindelijk."