Extra moeilijkheid voor jonge kopers of noodzakelijke bescherming? 6 vragen over de nieuwe hypotheekregels

Hoe dat nu vanaf januari in de praktijk zal verlopen, is op dit moment nog niet helemaal duidelijk. "De bank kan de schatting intern of extern laten uitvoeren", zegt Isabel Marchand. "In de praktijk zal het meestal zo zijn dat de bank aan de klant een schattingskantoor zal voorstellen bij wie de koper dan een schattingsverslag kan laten opmaken."

"In de meeste gevallen zal de bank zelf iemand aanduiden", zegt ook Bart Van Opstal van de Federatie van Notarissen. "Er zijn banken die genoegen nemen met een schatting die aangebracht wordt door de koper, maar ze zijn daar niet toe verplicht. De beslissingsbevoegdheid ligt in elk geval bij de bank." De kosten, al snel 300 euro of meer, zijn voor de koper.

Een schatter kijkt vooral naar de technische aspecten van de woning: hoeveel vierkante meter oppervlakte, welke bouwmaterialen werden gebruikt, wat is de staat van de woning, wat is de EPC-waarde (energieverbruik)? "Maar hij zal ook rekening houden met de actuele prijzen in de buurt", zegt Van Opstal.