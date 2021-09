Minister Wilmès: nog 480 namen op lijsten om te evacueren vanuit Afghanistan naar België

De 480 mensen werden opgedeeld in categorieën. De grootste categorie, 260 mensen, zijn mensen met de Belgische of dubbele nationaliteit en hun rechthebbenden, zoals echtgenoten of echtgenotes en kinderen.

In een tweede categorie zitten 63 mensen met verschillende profielen. Wat ze gemeen hebben is dat hun engagement, in politiek, middenveld of de kunsten, ervoor zorgt dat ze meer risico lopen nu de taliban de macht hebben overgenomen.

Twee kleinere groepen omvatten 45 mensen die voor de Belgen in Afghanistan gewerkt hebben en 49 mensen met een verblijfstitel in België.