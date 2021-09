Ons sociaal leven hervat: "Nooit eerder zoveel volk op Druivenfestival in Hoeilaart"

Schepen voor feestelijkheden Pieter Muyldermans (PRO Hoeilaart) is een tevreden man. Vrijdag, zaterdag en zondag kwamen er meer bezoekers naar het Druivenfestival dan andere jaren. En hoewel ze voor verschillende activiteiten een Covid Safe Ticket nodig hadden, hield dat het volk niet tegen. "Iedereen die een certificaat kon tonen, kreeg toegang tot de pleinen en een bandje rond de pols. We zijn vaak bang geweest dat we er niet genoeg hadden. Dat betekent zo'n 10.000 per dag, en die waren altijd weg. Het was een echte een overrompeling."