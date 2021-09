Ook in Zoersel nieuwe coalitie door gemeentedecreet, maar burgemeester behoudt sjerp

In Zoersel is er een nieuwe meerderheid in het gemeentebestuur. CD&V stapt mee in de coalitie met N-VA, Groen en Open VLD. Die drie laatste partijen verloren het voorbije jaar hun nipte meerderheid nadat twee leden van N-VA opstapten. Deze situatie was moeilijk houdbaar voor het bestuur en zorgde meer dan eens voor hoogoplopende discussies op de gemeenteraad. Dankzij het nieuwe gemeentedecreet kon er een nieuwe coalitie gevormd worden en blijft Liesbeth Verstreken (N-VA) aan als burgemeester.