BEKIJK - Oudenaards bedrijf werkte mee aan spectaculaire glazen lift voor wolkenkrabber in New York

Maar hoe kwamen de Amerikanen bij een Oudenaards bedrijf terecht? Het bedrijf is sinds 2007 gespecialiseerd in een nichemarkt voor structurele glastoepassingen. "We hebben eerst een aantal Belgische projecten gedaan, dan zijn we terechtgekomen in Londen, en dan in Finland. Die Finse klant werkte ook mee aan de lift in New York, en die heeft ons daar aangeraden."