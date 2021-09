Stad Gent neemt maatregelen tegen amokmakers in Overpoort, uitbaters sluiten iets vroeger dan normaal als "signaal"

Er is vanmiddag overleg geweest met de stad om bijkomende veiligheidsmaatregelen te bespreken. Enkele horeca-uitbaters pleiten voor controles aan de in- en uitgangen van de Overpoortstraat. Ze zeggen dat de amokmakers bewust naar de studentenbuurt afzakken. "Het gaat niet om gewone studenten die we hier ook tijdens de week zien", verklaart caféuitbater Tim Joiris.

Alle uitbaters gaan als symbolische actie hun cafés sluiten om zes uur 's ochtends. "Er komt vanaf vijf uur 's ochtends een cooldownperiode en om zes uur sluiten we de deuren. Dat is iets vroeger dan anders aan het begin van het academiejaar. Het is een signaal aan iedereen om aan te geven dat we dit geweld niet willen en veroordelen", zegt Joiris in het Radio 1-programma "De wereld vandaag".