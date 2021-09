Milieu-inspecteurs getuigen in "Pano" na PFOS-vervuiling: "Harde aanpak werd afgeraden, ook bij 3M"

PFOS en PFAS, wat is dat?



PFOS zijn chemische stoffen die behoren tot de grotere familie: PFAS. Ze worden gebruikt in onder andere regenjassen, schoonmaakmiddelen of anti-aanbakpannen omdat ze water-, vet- en vuilafstotend zijn. Omdat PFOS amper afbreekbaar zijn, worden ze ook wel "forever chemicals" genoemd.

Wanneer je groenten eet uit grond die vervuild is met PFOS, kunnen de stoffen zich opstapelen in je lichaam. Dat is niet meteen gevaarlijk. Maar als je dagelijks een te hoge concentratie binnenkrijgt, kan je hormoonbalans verstoord raken, is er kans op verhoogde cholesterol, groeistoornissen, een minder sterke immuniteit, en een verhoogd risico op kankers.

Het chemiebedrijf 3M produceerde tot 2002 producten met PFOS. Daardoor raakte de grond rond de fabriek in Zwijndrecht vervuild. Verschillende instanties waren hier al jaren van op de hoogte, maar pas in juni van dit jaar kregen buurtbewoners het advies om geen of minder groenten en eieren te eten uit eigen tuin.