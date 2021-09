Partij van president Poetin stevent af op meerderheid in parlement Rusland, veel klachten over fraude

Verenigd Rusland, de partij van president Vladimir Poetin, heeft weliswaar minder stemmen behaald dan vijf jaar geleden, maar stevent toch af op een tweederdemeerderheid in het Russische parlement. In heel Rusland zijn wel zeker 5.000 gevallen gemeld van fraude bij de parlementsverkiezingen. "Of er protest of onderzoek zal komen, valt af te wachten", zegt Jan Balliauw in Rusland.