Politie flitst bestuurder die meer dan 100 kilometer per uur te snel rijdt in Mechelen

De lokale politie Mechelen-Willebroek hield het voorbije weekend snelheidscontroles in de Dellingstraat, de Boerenkrijgstraat, de Blarenberglaan, aan de Hanswijkvaart en op de Bonheidensteenweg en de Guido Gezellelaan. Ze controleerden in totaal bijna 4.000 voertuigen waarvan er bijna 600 te snel reden.

Drie bestuurders reden zo overdreven snel dat ze zich voor de politierechtbank zullen moeten verantwoorden. Een eerste reed 88 kilometer per uur in de bebouwde kom, op de Bonheidensesteenweg. Op de Blarenberglaan, waar je ook maximaal 50 mag rijden, werd een bestuurder geflitst aan 111 kilometer per uur. Een derde bestuurder reed op diezelfde plaats maar liefst 165 kilometer per uur, meer dan 100 kilometer per uur te snel dus. Amper vier minuten later werd dezelfde bestuurder opnieuw geflitst aan 61 kilometer per uur, in de tegengestelde richting. De drie snelheidsduivels riskeren een rijverbod.