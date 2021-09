Drie agenten gewond na verkeerscontrole in Sint-Jans-Molenbeek: politieagente afgevoerd met hersenschudding

Deze voormiddag voerde de politie in de Brusselse gemeente Sint-Jans-Molenbeek een verkeerscontrole uit. Enkele agenten wilden een bestuurder controleren, maar die viel hen aan met een autokrik. Eén agente viel bij de schermutseling op het trottoir. Ze was even buiten bewustzijn en ligt nu met een hersenschudding in het ziekenhuis. De andere twee agenten liepen lichtere verwondingen op.