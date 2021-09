Prikactie tegen privatisering publieke sector in Lichtervelde

Het ACV organiseerde in Lichtervelde een eerste prikactie tegen het privatiseringsdecreet dat eind september wordt behandeld in het Vlaams parlement. Daarin wordt voorgesteld om publieke organisaties op te splitsen in afzonderlijke vzw’s en vennootschappen. Heel wat lokale besturen zien dat niet zitten, ook burgemeester Ria Beeusaert-Pattyn (CD&V) is tegen. “We vrezen dat boekhoudkundige resultaten belangrijker worden dan bewoners en personeel”, aldus de burgemeester.